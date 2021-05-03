تدهور الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري بعد خضوعها لجراحة

المستقلة/- منى شعلان/ تدهورت الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري بعد خضوعها لعملية جراحية منذ أسبوعين تسببت فى حدوث مضاعفات شديدة لها.

وكتب المسئول عن صفحتها الرسمية عبر موقع “فيس بوك”، وقال: “نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري، عملية جراحية منذ أسبوعين”.

وتابع: “الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة، نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية، تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، كان آخرها بالأمس، على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عملية أخري، نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل”.