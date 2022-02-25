تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية بأوكرانيا

المستقلة /- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما تدور معارك في شمال العاصمة كييف.

وتدور معارك في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف، بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، كما ذكر صحفي من وكالة “فرانس برس”.

وسمع في الحي إطلاق نار ودوي انفجارات في حي أوبلونسكي بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة.

وتعتزم روسيا نشر مظلين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة قرب كييف، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث في إفادة صحفية أن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.