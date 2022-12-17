تدمير القطاع النفطي العراقي !

كمال القيسي..

يتنازع قطاع النفط والغاز عدّة قوى وعوامل مركبة شائكة متداخلة : السياسة ، الاقتصاد ، المال والتكنولوجيا !

توليف تلك العناصر أمر بالغ الاهمية والتعقيد من حيث القيادة والسيطرة والتحليل والتنفيذ المحكم – المتحكّم بالنتائج الايجابية !

مراحل العمليات النفطية ( الاستكشاف والانتاج مثلاً ) ، قد تحدث صراعات ونزاعات وشد بين الدولة النفطية المضيفة وشركات النفط المقاولة العالمية ، الساعية الى الاستحواذ والسيطرة على الاحتياطيات النفطية والغازية للبلد .. من اجل زيادة حصّتها من الريع النفطي والارباح والعوائد على حساب مصالح البلد المشروعة !

يرتكز دور الدولة والحكومة على كفاءة المسؤولين عن ادارة وتنظيم عمل المؤسسات القانونية والفنية والمالية لانشطة الصناعة النفطية( الاستكشاف ، الاعلان عن عقود التراخيص، التفاوض والتعاقد ، حفر الآبار ، الانتاج ، التسويق .. واعادة تدوير وتوظيف العوائد النفطية في الاقتصاد الوطني )!!

تعتبر الاحتياطيات النفطية ، وفق معايير اقتصاد الموارد الطبيعية ، ارصدة تحت التصرّف / وليست مصدراً للدخل !! لذا يوصي الاقتصاديًين والماليين باعتماد معيار ” العوائد النفطية المستدامة / المعدّل الموزون ٣ سنوات على سبيل المثال لاجراء ” تقديرات ايرادات الميزانية العامة ” ..

بدلا عن ” العوائد النفطية السنوية” .. نظراً لتقلّب معدّل استنزاف الاحتياطيات ( الانتاج ) واسعار النفط العالمية ممّا قد يحدث تغيّر في معدّلات العوائد المالية المتحققة للبلد ! التبذير في العوائد النفطية يعتبر استهلاكاً لرأس المال الوطني وليس “استهلاكاً للدخل ” !

الاستراتيجية الاقتصادية – المالية العقلانيّة تتطلب تحويل الجزء الأكبر من الخزين النفطي الى ارصدة لمحافظ استثمارية تنتج دخلاً قابل للتصرّف ( فائض العوائد )! بمعنى ان تعمل الدولة والحكومة على استبدال وتعويض الموارد النفطية والغازية بمشاريع استثمارية عامة تشكّل ماكنة لتراكم رأس مال مادّي وبشري ( انتاج قيمة مضافة بوتائر متصاعدة ) يكون قاعدة رصينه لعملية تنمية القطاعات الاقتصادية كافة ( النفطية وغير النفطية ) ! استخراج الموارد النفطية من داخل الأرض يجب أن يتّسق ويتزامن مع مسارات بناء القدرات الاقتصادية والاستثمارية الحقيقية فوق أرض البلد !

في العراق جرى تغليب المناهج والقرارات غير العقلانيّة وغير المسؤولة في السياسة والاقتصاد والمال.. ممّا أدى الى انتاج ادارة اعتباطية خاطئة للموارد النفطية، أدّت الى تدمير للاحتياطيات والمكامن النفطية وانفاق تبذيري وفساد مدمّر للعوائد على مستوى الاقتصاد الكلّي !!

ادارة الصناعة النفطية قضيّة سيادية ، نظراً لارتباطها المباشر بالأمن الاقتصادي للعراق .. الخطأ المتعمّد في القرارات والاجراءات ، واساءة التصرف المتعمّد في العوائد النفطية تستوجب المقاضاة والمحاسبة والتجريم !

الموارد الطبيعية ملكية عامة ولايمكن التصرّف بها من دون الرجوع للشعب ( البرلمان ) لمنع استغلالها بطرق ووسائل فاسدة كما حدث ويحدث للقطاع النفطي العراقي منذ عام ٢٠٠٣ !

أغلب رجال الدولة وحكوماتها وبرلماناتها التابعة – المتعاقبة ، قد أساءت وأفسدت بتعمّد وسوء قصد فأجرمت ، ممّا يجعلهم في دائرة “المسائلة والاجتثاث” !!؟؟