تخلص من حب الشباب خلال أسابيع بهذه الطريقة

المستقلة /- كشفت مدربة رياضية أسترالية، عانت من حب الشباب الشديد لسنوات طويلة، كيف قامت بتنظيف بشرتها في غضون أسابيع بعد أن أجرت تغييرات على نظام العناية ببشرتها.

بدأت بريانا لي شيفلابن (25 عاماً)، من كوينزلاند، تعاني من البثور وحب الشباب في سنوات المراهقة، لكنها لاحظت أن بشرتها تزداد سوءًا مع تقدمها في السن.

كان حب الشباب لديها سيئاً للغاية، ولم تعد لديها المقدرة على الخروج من المنزل بسبب مظهر حب الشباب، حتى أنها كانت تضع المكياج لإخفاء البثور كلما أرادت أن تتخلص من القمامة أو التحقق من صندوق البريد أمام المنزل.

وقالت بريانا متحدثة عن تجربتها: ” لم أفهم أبداً سبب إصابتي بحب الشباب، وخاصة أنني كنت أتبع أسلوب حياة صحي ونشط. كانت البثور حمراء للغاية خاصة حول فكي وعظام الوجنتين. كان الأمر مزعجاً ومثيراً للحكة”

وأضافت: ” لقد جربت كل شيء يمكن تخيله لتنظيف بشرتي، بدءاً من العلاجات باهظة الثمن والتقشير المنتظم وإبر الجلد، وانتهاء بتجربة الحميات الغذائية والمطهرات لكن لم تنجح أي من تلك المحاولات”

قامت بريانا، التي كانت في سنتها الأخيرة من دراسة البكالوريوس في التغذية وعلم النفس في إحدى الجامعات، بإجراء أبحاثها الخاصة حول حب الشباب في أوائل عام 2018.

وبدأت بشرة الشابة في التعافي شيئاً فشيئاً بعدما قامت بالبحث والدراسة، وإزالة السموم من جسمها، وتحسين نظامها الغذائي، واستخدام مستحضرات العناية الطبيعية عالية الجودة.

وبعد سنوات من معاناتها الشديدة من حب الشباب، تمكنت بريانا من علاج بشرتها خلال أسابيع قليلة، بعد أن اكتشفت مجموعة طبيعية للعناية بالبشرة.

يتضمن روتينها الصباحي الآن تنظيف وجهها، متبوعًا باستخدام زيت خاص، إضافة إلى التونر. وقبل النوم، تقوم بتنظيف وجهها قبل وضع التونر، متبوعاً بتركيبة تحتوي على الكركم وغسول مرطب ناعم.

كما أنها تقوم بتدليك وجهها لمدة خمس إلى عشر دقائق باستخدام أداة غوا شا الصينية التي تساعد في تخفيف التوتر في الوجه وتقليل الانتفاخ والالتهابات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.