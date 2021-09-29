تخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة وفي المنزل

المستقلة /- يتعرض الحلق وخاصة في الطقس البارد الى الالتهابات، والألم، والحكة، وغالبا ما تزداد سوءا عند البلع، وذلك بسبب العدوى الفيروسية، أو الإنفلونزا، وللتخلص من أوجاع الحلق في المنزل وبطرق بسيطة، عليك اتباع ما يلي:

– الغرغرة بالماء المالح: خذ نصف ملعقة صغيرة من الملح العادي، وذوبها في الماء الدافئ، وتغرغر بها دقيقة كاملة لتخفيف الام الحلق.

– تناول قدرا كافيا من السوائل: وأهمها الماء، حيث يساعد الترطيب في الحفاظ على إنتاج اللعاب والمخاط، وتقليل الالتهاب المزعج.

– ابق منتصبا بعد الأكل: واحذر من الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام

– شاي العسل والليمون في المساء: يعرف العسل بأنه يعمل بمثابة مهدئ والليمون يساعد في علاج الاحتقان.مما يساعد بتخفيف أعراض التهاب الحلق، وتناول شاي البابونج والقرنفل والتوت.

خذ قسطا من الراحة: احرص على النوم مبكرا، والحصول على قسط كاف من الراحة لتعزيز المناعة في مكافحة الفيروسات.

 

 

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