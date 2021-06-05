تخلصي من ندب الوجه والحفر في وجهك

المستقلة /- الكثير منا يعاني من مشاكل كبيرة في البشرة ومشاكل البشرة تسبب لدى البعض الكثي من العقد سواء من الرجال أو النساء فمظهر البشرة المشرق الخالي من البثور أو البقع أو اية مشاكل أخرى حلم الكثير ويسعون دائما لأظهارها بأبهى صورة .

علاجات البشرة عديدة منها التجميلية أو التدخلات الجراحية ومنها يمكن حلها بمواد طبيعية تخلصك من حل العيادات التجميلية .

للتمتع ببشرة مشرقة ونضرة وجب على الشخص الاعتناء بها وتغذيتها لأنها جزء من أجزاء الجسم وأهم جزء تقريبا في الجسم لاسيما أنها منطقة حساسة وتتأثر بفعل اختلاف الجو أو سوء تعاملك معها .

الكثير من الأشخاص يعانون من ندوب بالبشر ” الحفر ” تنتج عنها العلاج الخاطئ للبشرة أو تنضيفها بشكل سئ .

عادة الندب تظهر بالبشرة عند ملامسة البشرة بشكل دائم كاللعب بالبثور التي تظهر على البشرة ، وبسبب تلك البثور مع الوقت تتحول الى ندب ” حفر ” في البشرة وتسبب على المدى البعيد مظهر سئ لها.

يمكنك الآن ازالة تلك الندب من مستحضرات طبيعية دون الحاجة للتدخل الجراحي من أبرزها

الصبار: تستخدم الصبار لعلاج الندوب والخدوش، حيث أن له خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم التي تظهر علي الندبات، كما يعمل الصبار علي ترطيب البشرة، مما يساعد الجلد التالف على إعادة تكوين الخلايا من جديد، وتعزيز البشرة وتصبح البشرة صحية ونضرة ، ويعمل علي تحسين نسيج البشرة

يتم استخراج السائل الذي يشبه الجل من القشر الأخضر الموجود في الصبار، ثم يتم وضع طبقة من هذا الجل علي الندبة الموجودة على الجلد، ثم نقوم بتدليك بسيط بحركات دائرية، وتركه على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بغسل الجلد بماء فاتر، ويجب وضع جل الصبار يوميا مرتين في اليوم

ويجب الحذر من وضع جل الصبار علي الجروح العميقة والجروح المفتوحة، وذلك تجنبا لحدوث أي التهابات أو مضاعفات للجرح

زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند من العناصر الممتازة في علاج الندوب، ويجعل الندبات تتلاشي من الوجه والبشرة، ولكن يجب التخلي بالصبر، ولكن المداومة على العلاج في تسريع عملية الشفاء ولا يأخذ وقت كبير، وأيضا يعمل عدم تكوين ندبات جديدة على البشرة، ويحتوي جوز الهند على الكثير من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى وجود الأحماض، مثل حمض كابريك الذي يعمل علي تحفيز إنتاج الكولاجين، ويساعد علي التئام الجلد التالف.

زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الفعالة جدا لعلاج الندبات، لان زيت الزيتون غني ب فيتامين E وأيضا يساعد على نعومة البشرة وترطيبها، ويعمل على شفاء الجلد من التلف التي تسببها الندبات، وللحصول على أفضل النتائج يجب استخدام زيت الزيتون البكر.