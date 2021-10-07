تخفيض الحصة المائية لمحافظة بابل للموسم الزراعي الشتوي بنسبة 50 %

المستقلة/- خفضت وزارة الموارد المائية الحصة المائية المخصصة لمحافظة بابل للموسم الزراعي الشتوي بنسبة 50 %، وسط تحذيرات من تقليص المساحات وتراجع الانتاج.

وقال مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة فالح حسن السعيدي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الحصة المائية المخصصة لمحافظة بابل للموسم الزراعي الشتوي انخفضت بنسبة 50 % عن العام الماضي الأمر الذي انعكس على الواقع الزراعي في المحافظة”.

وعزا السعيدي السبب وراء خفض حصة المحافظة الى قلة الاطلاقات المائية إلى جانب التغيرات المناخية التي ادت إلى شح الامطار والثلوج من دول المنبع خلال العامين المنصرمين ماتسبب بنقص المخزون المائي في البلاد”٠

واشار السعيدي إلى أن “المحافظة اتخذت عددا من الاجراءات لمعالجة مشكلة نقص المياه المخصصة للزراعة من بينها اعتماد الطرق الحديثة في ري المساحات الزراعية ورفع التجاوزات على الجداول والانهر فضلا عن القيام بحملات ازالة القصب والشنبلان منها لتسهيل حركة جريان المياه.

من جهته، اكد مدير عام زراعة بابل علي كاظم النافعي لـ” الصباح “، ان “الخطة الزراعية الشتوية للعام 2021 – 2022 انخفضت بعد تقليل الحصة المائية المخصصة للمحافظة”.

وبين أن “دائرة زراعة بابل تعمل على تعديل حصة المحافظة من المياه اضافة إلى اعداد الخطط التي تسهم في رسم خارطة طريق لتطوير قطاع الزراعة وتقديم الدعم الكافي للفلاحين والمزارعين”.

من جانبها ترى المسؤول المحلي في القطاع الزراعي سهيلة عباس لـ” الصباح ” ان “هناك اكثر من 36 الف فلاح لا يجدون الدعم الكافي للنهوض بقطاع الزراعة إلى جانب ارتفاع اسعار البذور والمواد الكيماوية وعمليات الحرث التي تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة.

واوضحت عباس ان “الفلاح ينتظر وقتا طويلا بعد عملية تسويق محصولي الحنطة والشعير للحصول على المستحقات المالية.

واقترحت المسؤول المحلي في القطاع الزراعي تخصيص راتب تقاعدي للفلاح الذي يتجاوز الـ60 عاما تثمينا للجهود التي بذلها في عمله.