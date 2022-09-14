تخطي خدمات صحة كربلاء  لزوار الاربعينية حاجز الـ ( 700 ) ألف بين مواطن وزائر

المستقلة / علي النصر الله / .. قال المدير العام لدائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي، اليوم الاربعاء، إن “الأيام التسعة الماضية من تطبيق خطة الطوارئ المَعدة لزيارة الأربعين ، قد شهدت تقديم الخدمات لـ (563 ، 748) بين مواطن وزائر .

وأضاف إن ” عدد الإحالات التي تم نقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (8667) إحالة ” ، وعدد العمليات بلغ (555) عملية ” ، في حين وصل ” عدد الولادات إلى (460) ولادة ما بين طبيعية وقيصرية “.

وأوضح إنه ” من خلال حملات التبرع بالدم التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين الشريفين ، فان عدد القناني التي تم تبرع بها المواطنين والزائرين لغاية ظهر اليوم ، بلغ (1700 ) قنينة دم مختلفة الأصناف “.