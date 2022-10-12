تخصيص 57 مليار لانشاء 26 مجمعا للماء في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت حكومة ميسان عن تخصيص مبلغ 57 مليار دينار ضمن موازنة الامن الغذائي لانشاء مجمعات ماء في مركز المحافظة واقضيتها بواقع 26 مشروعا.

وقال المحافظ علي دواي ان نسبة الانجاز في قطاع الماء بميسان بلغت 90% وان هناك مشروع تأهيل وانشاء لـ 26 مشروع ماء.

واضاف هناك مشاريع ادرجت ضمن قانون الامن الغذائي لانشاء مجمعات ماء في منطقة “سيد جميل ، المجبس ، الزيوت ، المنطقة الصناعية ضمن مدينة العمارة و ” السفحة والسفيحة ، العيلة ” ضمن منطقة ” البتيرة ” و ” وأبو سميج ، الزهراء “والكراشة والطليبات والمغيرات والصبيحة وبيت ثويني والكبسون والمجرى والاحوازيين ” ضمن قضاء علي الغربي و منطقة اللواء الإخلاص الروضة وحي هنيدي و ” السعيدة ” ضمن قضاء المجر