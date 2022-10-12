تخصيص 57 مليار لانشاء 26 مجمعا للماء في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت حكومة ميسان عن تخصيص مبلغ 57 مليار دينار ضمن موازنة الامن الغذائي لانشاء مجمعات ماء في مركز المحافظة واقضيتها بواقع 26 مشروعا.

وقال المحافظ علي دواي ان نسبة الانجاز في قطاع الماء بميسان بلغت 90% وان هناك مشروع تأهيل وانشاء لـ 26 مشروع ماء.

واضاف هناك مشاريع ادرجت ضمن قانون الامن الغذائي لانشاء مجمعات ماء في منطقة “سيد جميل ، المجبس ، الزيوت ، المنطقة الصناعية ضمن مدينة العمارة و ” السفحة والسفيحة ، العيلة ” ضمن منطقة ” البتيرة ” و ” وأبو سميج ، الزهراء “والكراشة والطليبات والمغيرات والصبيحة وبيت ثويني والكبسون والمجرى والاحوازيين ” ضمن قضاء علي الغربي و منطقة اللواء الإخلاص الروضة وحي هنيدي و ” السعيدة ” ضمن قضاء المجر

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مسيرة تركية تستهدف مسؤولا في حزب العمال الكردستاني بسوريا

اخر الاخبار

“منتدى دبي للمستقبل” يختتم اعماله في متحف المستقبل

اخر الاخبار

طلبة العراق باشروا عامهم الدراسي والفرحة ترتسم على محياهم

اخبار العراق

الهجرة تشرف على عودة ثلاثة أطفال أيتام من تركيا الى ارض الوطن

اخر الاخبار

أوكرانيا تستعيد خمس بلدات من الروس في خيرسون

اخبار العراق

الامن الوطني في الموصل يعتقل مدير اذاعة “هلا “FM ويحتجزه ليومين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مسيرة تركية تستهدف مسؤولا في حزب العمال الكردستاني بسوريا

اخر الاخبار

طلبة العراق باشروا عامهم الدراسي والفرحة ترتسم على محياهم

اخر الاخبار

أوكرانيا تستعيد خمس بلدات من الروس في خيرسون

اخبار العراق

الامن الوطني في الموصل يعتقل مدير اذاعة “هلا “FM ويحتجزه ليومين

اخبار العراق

عالية نصيف تحذر من تمرير عقد مع شركة باي ووتر البريطانية “المفلسة”

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: تدخل ⁧‫الكاظمي⁩ لإيقاف عقد يوفر الماء للبصرة هو كارثة بحق المدينة

اخبار العراق

تزامنا مع بدء العام الجديد.. قائد شرطة ميسان يتفقد حماية المدارس

اخبار العراق

تزامنا مع بدء العام الجديد.. قائد شرطة ميسان يتفقد حماية المدارس

اخبار العراق

دولة القانون ترحب بمرشح تسوية.. والحزبان الكورديان متمسكان بمرشحهما

اخبار العراق

تخصيص 57 مليار لانشاء 26 مجمعا للماء في ميسان

اخر الاخبار

انخفاض جديد في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

النزاهة الاتحاديَّة: استقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف بتهمة اختلاس قرابة ملياري دينار

اخبار العراق

متنبىء يؤكد.. احتمالية هطول أمطار رعدية على المناطق الشمالية

اخر الاخبار

المهاجم إرلينغ هالاند يفكر جديا بالانتقال الى ريال مدريد

اخبار العراق

مستفيدا من ارتفاع اسعار النفط.. العراق يتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي

اخر الاخبار

بايدن يؤكد قدرته على هزيمة ترامب في الانتخابات القادمة

اخر الاخبار

تقرير : الكل في حيرة بسبب اختفاء مئات الملايين من الحسابات على الفيس بوك