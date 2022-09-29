تخصيص 5 مليار و 400 مليون لنصب كاميرات مراقبة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت حكومة ميسان عن تخصيص مبلغ 5 مليار و 400 مليون دينار ضمن موازنة الامن الغذائي 2022 لنصب كاميرات مراقبة ضمن مدينة العمارة بهدف تعزيز الجهد الأمني في المدينة.

وقال المحافظ علي دواي في مؤتمر صحفي حضرته (المستقلة) ان الحكومة المحلية وضمن موازنة عام 2022 خصصت مبالغ لدعم 7 مشاريع في قطاع الامن أهمها مشروع نصب كاميرات مراقبة ضمن مدينة العمارة، منوها الى أن هذه تعد المرحلة الأولى على ان يتم مناقلة الفائض من النسبة المخصصة لدعم القطاع الأمني ونصب كاميرات في مدن أخرى في حال تحققت التغطية المالية لإنشاء هذه المشاريع سيما مع مباشرة المؤسسات المعنية بإنشاء السد الأمني على الشريط الحدودي.

وأضاف ان هذه التوجه هو دعم للقطاع الأمني وقطع الطريق امام المهربين والمتاجرين بالمخدرات وكذلك تعزيز الجهد المعلوماتي والاستخباري في مدينة العمارة.