تخصيص 1700 قطعة ارض سكنية لمعلمي كربلاء

المستقلة/ علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، مساء الاثنين ، وبحضور نقيب المعلمين في العراق عباس السوداني عن اطلاق الوجبة الاولى الخاصة بقطع اراضي الكوادر التربوية في المحافظة والبالغة أكثر من 1700 قطعة .

وأكد الخطابي إن “تخصيص قطع الاراضي للكوادر التدريسية في المحافظة ليس منة منا أو من المسؤول ، وإنما هي حق من الحقوق .

واحتفلت نقابة المعلمين في قطاع الهندية شرقي كربلاء تحت شعار (بالعلم نرتقي ونواصل العطاء رغم ظروف الوباء ) بكوكبة من الادارات المدرسية وأعضاء الهيئات التدريسية للمرحلة الاعدادية الذين حققوا نتائج متقدمة في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2019 ، 2020 وبحضور ونقيب معلمين العراق عباس السوداني .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “صلاحيات المحافظة ستباشر ، في مناقلة للكوادر التعليمية من الوحدات الادارية في قضائي الحسينية والهندية الى الحر من اجل شمولهم بتوزيع قطع الاراضي “.

وأشار الى إنه “سيستخدم جميع الصلاحيات القانونية في دعم العملية التربوية والتعليمية في كربلاء “.

وطالب الخطابي “جميع الموظفين في استخدام الصلاحيات القانونية الكاملة في خدمة المواطن من اجل تسهيل جميع الاجراءات “.