تخصيص 16 منفذا لتلقيح مواطني كربلاء بعد الملاكات الطبية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي ، عن تخصيص 16 منفذا للمواطنين للتطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء تطعيم الملاكات الطبية ووصول الجرع الباقية من اللقاحات .

وكشف الموسوي لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عن وصول 1600 جرعة من لقاح كورونا الصيني ( سينو فارم ) الى كربلاء “ليشمل تلقيح ( 800 ) منتسبا من الدائرة الذين هم على تماس مباشر مع مصابي كورونا ( كوجبة أولى ) “.

وأضاف إن “التلقيح  بواقع جرعتين لكل فرد، وفق ضوابط وزارية ، ويتم منحهم الجرعة الثانية بعد 21 يوما “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جريمة هزت الرأي العام في تونس.. الإعدام مصير المتهمين بقتل الطفل ربيع

اخر الاخبار

استقبال الكاظمي للبابا فرنسيس في مطار بغداد

اخر الاخبار

بالصور : شباب بغداد يرفعون رايات الفاتيكان لاستقبال البابا فرنسيس

اخر الاخبار

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية في سوسة

اخر الاخبار

شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم

اخبار مصر

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

جريمة مروعة اليوم في بابل.. قتل طفلته ودس السم لزوجته بالبيبسي

اخر الاخبار

نينوى تستعين في بغداد لتأمين زيارة البابا

اخبار العراق

بابل تطالب الحكومة رفع حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات كورونا لعقابهم

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين

اخر الاخبار

 هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب مدينة حمص السورية

اخبار العراق

العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

اخبار العراق

الدفاعي: ما زال الفساد يعرقل تعظيم إيرادات المنافذ الحدودية

اخبار العراق

محافظ كربلاء يتهم جهات وأصوات بتعطيل المشاريع الخدمية