تخصيص 16 منفذا لتلقيح مواطني كربلاء بعد الملاكات الطبية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي ، عن تخصيص 16 منفذا للمواطنين للتطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء تطعيم الملاكات الطبية ووصول الجرع الباقية من اللقاحات .

وكشف الموسوي لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عن وصول 1600 جرعة من لقاح كورونا الصيني ( سينو فارم ) الى كربلاء “ليشمل تلقيح ( 800 ) منتسبا من الدائرة الذين هم على تماس مباشر مع مصابي كورونا ( كوجبة أولى ) “.

وأضاف إن “التلقيح بواقع جرعتين لكل فرد، وفق ضوابط وزارية ، ويتم منحهم الجرعة الثانية بعد 21 يوما “.