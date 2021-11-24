تخصيص (100) دونم ‏لتوزيعها كقطع اراضي على موظفي وزارة العدل

المستقلة/- بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، اليوم ‏الأربعاء، مع محافظ البصرة اسعد العيداني التعاون ‏والتنسيق ‏بين الجانبين وتذليل جميع المشاكل والمعوقات من ‏اجل تقديم افضل ‏الخدمات للمواطنين  في المحافظة.

واعلن الوزير عن الاتفاق على ‏تخصيص (100) دونم وتوزيعها كقطع أراضي  على موظفي الوزارة ‏اسوة باقرانهم من الموظفين الذين تم تخصيص قطع الاراضي في ‏محافظة البصرة في وقت سابق وذلك تثمينا لجهودهم المبذولة في اداء اعمالهم المؤكلة ‏اليهم على اتم وجه .‏

واشار الى انه منذ اليوم الاول لتسنمه الوزارة يعمل على ان يحصل كافة موظفي الوزارة على قطع الاراضي وكذلك رفع الحيف عنهم ونيل كافة استحقاقاتهم المشروعة.

من جانبه أكد المحافظ بانه من الداعمين ‏لتطلعات الوزير وسعيه الكبير والمتواصل  لنيل موظفي الوزارة حقوقهم المشروعة وزياراته ومتابعته المستمرة للدوائر العدلية في المحافظة.

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