المستقلة/- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم عن تخصيص منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومليون لكل عائلة نازحة في ديالى

وزارت جابرو بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، برفقة وزير الداخلية ومستشار الامن القومي ورئيس اركان الجيش فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة، قضاء المقدادية لتفقد عوائل الشهداء والجرحى والنازحين ، وتقديم واجب العزاء والتعاطف مع العوائل ومصابهم الكبير والأليم بفقدان أبنائهم الشهداء الذين قضوا غدرا على أيدي عصابات داعش الارهابية.

وخلال زيارتها للاسر التي نزحت يوم امس من قريتي الميثاق ونهر الامام ،قالت جابرو في مؤتمر صحفي ” ان العوائل بلغت اعدادها (٢٢٧) عائلة نازحة لغاية ألان ، وتم توزيعهم على دور سكنية ودفع بدلات الايجار عنهم بعد ان كانوا متخذين الجوامع سكنا لهم .

وأشارت الى انه من الممكن بعد التباحث والتنسيق مع الاجهزة الامنية ان يتم نقلهم الى مخيم خانقين مؤقتا الى ان يستقر الوضع الامني في تلك القرى ” ، لافتة الى ان رئيس الوزراء خصص لعوائل الشهداء منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومبلغ ثان (مليون دينار ) الى كل عائلة نازحة الى جانب منحة اخرى تدفع لهم بعد العودة .