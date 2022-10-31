تحويل اكثر من 3 الاف سيارة للعمل بنظام الغاز في ميسان

تحويل اكثر من 3 الاف سيارة للعمل بنظام الغاز في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت شركة الغاز في ميسان عن تحويل اكثر من 3000 آلاف سيارة للعمل بنظام الغاز بدلا عن البنزين منذ افتتاح فرع تحوير السيارات قبل 4 سنوات ولغاية الان، منوهة الى استمرار العمل بهذا المشروع..

وقال مدير فرع الشركة جميل خشان هناك ايجابيات كثيرة لتحويل عمل السيارة من البنزين الى الغاز كون سعر لتر الغاز 200 الف دينار بينما سعر لتر البنزين 450 الف دينار، وكذلك يعد صديق للبيئة وفيه جدوى اقتصادية لاسيما لأصحاب المركبات التي تعمل بالاجرة.

واشار الى وجود 3 منافذ في المحافظة لتجهيز المركبات بالغاز، مشيرا الى وجود مساع لادخال محطة أخرى بلغت نسبة الانجاز فيها الى 90%.