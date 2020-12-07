تحويلات المصريين العاملين في الخارج ترتفع إلى 2.7 مليار دولار

المستقلة/- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 16% في شهر سبتمبر الماضي، مسجلة 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار في سبتمبر من العام الماضي 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وأعلن المركزي في بيان اليوم الإثنين، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج صعدت خلال الربع الثالث من العام بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبذلك، ارتفع إجمالي التحويلات القادمة من المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار بدلاً من نحو 19.8 مليار دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر من العام 2019.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر.