تحقيق نسبة انجاز  97% في مشروع شبكات مجاري الحسينية في بغداد

المستقلة/- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تحقيق نسبة انجاز  97% في مشروع شبكات مجاري قضاء الحسينية في محافظة بغداد عن طريق المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ان العمل في المشروع يتضمن شبكات المياه الثقيلة والامطار بطول 285 كم، و 6 محطات رفع ومحطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 65 الف م3/باليوم.

واشار الى ان المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية الستراتيجية ويخدم 400 الف نسمة من ابناء القضاء، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء وانتاج مياه معالجة وفق المحددات البيئية الصالحة للسقي الزراعي.

 

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