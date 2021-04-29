تحقيق الرصافة تتخذ إجراءاتها بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

المستقلة/- أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”.

وأضاف أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسوؤل الدفاع المدني ومسوؤل صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم “.