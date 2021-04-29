تحقيق الرصافة تتخذ إجراءاتها بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

المستقلة/- أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”.

وأضاف أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسوؤل الدفاع المدني ومسوؤل صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

مجلس القضاء الأردني يصدر مدونة السلوك القضائي لسنة 2021

اخر الاخبار

عالية نصيف تقاضي مسؤول العلاقات الخارجية في تيار الحكمة

اخر الاخبار

ميسان تتخذ  إجراءات وقائية لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا و السلالة الهندية

اخر الاخبار

الكويت.. فرق الإطفاء تستمر فى التعامل مع حريق إطارات السالمي ..فيديو

اخر الاخبار

مصر.. اعترافات جديدة للفنانة ضحية الاغتصاب من قبل متهمي “فيرمونت”

اخبار مصر

مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخبار العراق

نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

اخبار العراق

في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي – فرع العمارة

اخبار العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 177 مليون

اخر الاخبار

مصر.. شاب يطعن أمه بـ “سكين” بعد محاولتها منعه من الانتحار

اخر الاخبار

 السعودية تسمح لشاحنات لبنانية بالدخول إليها بعد حظر دخول الفواكه من لبنان

اخبار العراق

الصناعة : هذا العام سيتم افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يعلق على الحوار التلفزيونى لولي العهد السعودي… ماذا قال ؟

اخر الاخبار

قطر تعلن استئناف الخدمات الطبية بالمراكز الصحية الخاصة‎