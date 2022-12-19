تحضيرا لمؤتمر النفط والغاز في البصرة..انطلاق فعاليات ملتقى الطاقة في بغداد

المستقلة/- انطلقت في العاصمة بغداد اليوم الاثنين 19 \ 12 \ 2022 فعاليات الملتقى  التحضيري لمعرض ومؤتمر النفط والغاز والطاقة والذي من المؤمل ان يقام في محافظة البصرة منتصف العام المقبل.

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية  النائب علي شداد ان الملتقى عقد بحضور وزير النفط وعدد من المسؤولين العراقيين وشهد مشاركة واسعة من قبل شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الطاقة  والنفط الغاز” .

واشار الى ان “فعاليات الملتقى تضمنت مناقشة شاملة لاهم التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز في البلد فضلا عن دعوة الشركات المتخصصة وتشجيعها للمشاركة في معرض النفط والغاز والطاقة الذي سيقام في محافظة البصرة في شهر آذار/مايس من عام 2023 ”

ولفت شداد الى ان المعرض الدولي الذي ستحتضن فعالياته محافظة البصرة منتصف العام المقبل سيقام بدعم من قبل لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ووزارات النفط والنقل والبيئة اضافة الى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الاعلام والاتصالات والمجلس الاقتصادي العراقي” .

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