تحذير هام من منظمة الصحة بما يخص التجمعات

المستقلة /-حذرت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سوميا سواميناثان، خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 34 من المجلة المتلفزة “العلوم في خمس”، التي تبثها منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من أن فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء فيما يخص الانتشار، خاصة في التجمعات، مؤكدة أن جميع لقاحات كوفيد-19 تقريبًا تحمي بشكل كبير من حالات الإصابة الشديدة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المستشفيات أو لتداعيات تؤدي إلى الوفاة.

وجاء تصريح الدكتورة سواميناثان بغرض التوعية والتثقيف بمدى تأثير التجمعات أثناء موسم الأعياد والمناسبات الحالية على زيادة أعداد المصابين، والنقاش بكل ما يتعلق بفيروس كورونا المُستجد، والذي تناول بالتفصيل كل المعلومات عن فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، بالإضافة إلى جدوى اللقاحات المضادة للفيروس.