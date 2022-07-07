تحذير مهم لمستخدمي آي فون من خطأ قاتل

المستقلة /- حذر الخبراء مستخدمي هواتف آي فون من ارتكاب خطأ شائع في الشحن يؤدي إلى تدمير بطارية الهاتف ببطء، حيث ان استخدام الهاتف أثناء الشحن أمر سيء، وقد يكون ضاراً للغاية بالنسبة للبطارية.

وتم الإبلاغ عن وجود أدلة حول استخدام جهاز آي فون أثناء الشحن لا يمكن أن يقلل من عمره فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة الشحن أيضًا، فإذا كنت تستخدم هاتفك لتشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، سيزيد ذلك من الضغط على بطارية آي فون الخاصة بك لأنها تقوم بشحن وتفريغ جهازك في نفس الوقت.

لذا يوصى بشحن الهاتف في الفترات التي تقل احتمالية احتياجك إليه، كالفترة أثناء النوم، رغم انه يمكن أن يكون هذا أيضًا ضارًا جدًا لأن كل جهاز آي فون يحتوي على بطارية ليثيوم أيون تتحلل بمرور الوقت، وهذا يعني أنه بمرور الوقت، ستتحمل البطارية شحنًا أقل مقارنةً بالوقت الذي كانت فيه جديدة، ولحسن الحظ يحتوي جهاز آي فون على ميزة مضمنة يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها للمساعدة في تعزيز صحة البطارية أثناء غفوتك.

هذا وتم إنشاء شحن البطارية المحسن في محاولة لإطالة عمر جهاز آي فون، وهذا يعني أنه يمكنك الحد من تآكل بطاريتك عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه الهاتف مشحونًا بالكامل، ولتغيير روتين الشحن: انتقل إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية> شحن البطارية المحسن.