تحذير من موجة كورونا جديدة.. والسبب؟

المستقلة /- تحذر منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة من فيروس كورونا، بعد أن بات العالم يرى بصيص نور للخروج من هذا النفق المظلم، وذلك بسبب انتشار المتحورة دلتا في أوروبا وازدياد الإصابات “بوتيرة مقلقة” في أفريقيا.

وقد خضعت بنغلاديش أمس الخميس لإغلاق تام، فيما أعلنت إندونيسيا قيودا تدخل حيز التنفيذ السبت لمواجهة ارتفاع في الإصابات، وفي حين كانت دول أوروبية عدة بدأت ترى نهاية الوباء، أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع بنسبة 10 بالمئة الأسبوع الماضي في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة.وعزا مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت الوضع إلى “تزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة، نسخة متحوّرة مقلقة – هي المتحوّرة “دلتا” – وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء”.وأكّد أنّه “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين”.وتوقّع الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية الخميس أن تصبح متحوّرة دلتا “مهيمنة” بحلول نهاية آب في القارة العجوز.

وقرّرت البرتغال التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات جراء هذه المتحورة إعادة فرض حظر التجول الليلي اعتبارا من الجمعة في 45 منطقة في لشبونة. ورأى وزير الصحة الألماني ينس سبان من جهته أنّ المتحورة دلتا ستشكّل اعتباراً من الشهر الحالي 70 إلى 80 بالمئة من الإصابات في بلاده.