تحذير من ممارسة هذه العادة اثناء الاستحمام..نتائجها كارثية

المستقلة /- يمارس البعض عادة خطيرة أثناء الاستحمام قد يكون لها أضرار بالغة على العين يصل إلى حد العم، حسب ما كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ساوثهامبتون.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية إن استخدام العدسات اللاصقة في العين اثناء الاستحمام يؤذي عينيك وقد يصيب بالعمى، حيث أشارت الدراسة أنه إذا ارتدى الأشخاص عدساتهم في أثناء الاستحمام، 7 مرات، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بعدوى تهدد العين والبصر.
وبحسب الدراسة، تؤدي تلك العادة إلى الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة.

وهذا يشمل ايضا النوم بالعدسات، حيث اشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة. كما أن هذه العدوى هددت 50% من المرضى الذين عانوا من أحد أنواع فقدان البصر، وأكثر من 70% أثر على أعينهم.

وتاتي هذه التحذيرات بعدما أصيبت امرأة بريطانية بعدوى نادرة وخطيرة أدت إلى إصابتها بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة، وأدى الى عدم استطاعتها الرؤية بالعين اليسري.

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تحذير من ممارسة هذه العادة اثناء الاستحمام..نتائجها كارثية

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