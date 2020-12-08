تحذير من قرار وزاري محتمل قد يمهد لـ”أزمة تعليمية” في العراق

المستقلة /-قال عضو لجنة التربية النيابية، طعمة عبدالله، إن تعطيل دوام المدارس الذي استأنف قبل أيام سيؤدي لأزمة تعليمية في العراق وجريمة بحق الطلبة، وعلى وزارتي الصحة والتربية تحمل المسؤولية الكاملة بشأن ذلك.

وأضاف عبد الله، أن لجنة التربية النيابية اجتمعت على خلفية تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الطلبة في محافظة البصرة، ووجدت أن لا سبيل لذلك سوى الاستمرار بالعملية التربوية.

وتابع عبدالله أن خياري إيقاف الدوام الرسمي أو الاستمرار به في خطورة كبيرة، ومسؤولية حسمهما تقع على عاتق وزارتي التربية والصحة من خلال تكثيف جهودهما لمراقبة وضع الطلبة وتجنب تسجيل المزيد من الإصابات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، إن هيئة الرأي في وزارة التربية تتباحث مع وزارة الصحة حول إيقاف الدوام وتأجيله لهذا العام بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المدارس في بغداد وبعض المحافظات.

وأضاف أن هيئة الرأي في وزارة التربية لم تعقد أي اجتماع لغاية الآن وتصلنا تقارير يومية من جميع مديريات التربية في بغداد والمحافظات ونتابع عن كثب إصابات الطلاب وقرار الإغلاق يكون من وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.