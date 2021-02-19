تحذير من “فاجعة كبيرة” قد تضرب محدودي الدخل في العراق

المستقلة /- حذرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 من “فاجعة كبيرة” قد تضرب محدود الدخل حال لم تلتفت لهم الحكومة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها مع الإجراءات الوقائية الصحية لخلية الازمة (الحظر الجزئي والشامل) لمنع تفشي جائحة كورونا، لكنها تحرص على إتخاذ الإجراءات المهنية والحقيقية لمحدودي الدخل (العمال والكسبة) الذين يكسبون أجورهم بشكل يومي.
وأشارت إلى أن هؤلاء قدّ أنقطعت أرزاقهم بسبب الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعة كبيرة في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي ويجب حماية هذه الشريحة من الجوع.

وأكدت اللجنة على ضرورة إسراع الحكومة بوضع الحلول الكفيلة بمنحة طوارئ نقدية تُقدم لهذه العائلات الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة، مطالبةً الحكومة بالحفاظ على صحة المواطنيين، فعليهاو قوتهم اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع.

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