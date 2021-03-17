تحذير من تناول الشاي الساخن.. يؤدي للإصابة بهذا المرض

المستقلة /- حذر الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث في مصر الدكتور هاني الناظر، من تناول الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جدًا.

وقال هاني الناظر، خلال منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لا تشربوا الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جدًا فقد أظهرت نتائج دراسة طبية علمية حديثة أن هذا يؤدي إلى الإصابة بسرطان المريء بشكل كبير، وذلك بسبب التأثير الضار للحرارة المرتفعة على خلايا الأغشية المخاطية.

وأضاف: ينصح بترك الشاي حتى يبرد قليلا وتنخفض درجة حرارته عن درجة ٦٠ درجة مئوية تقريبا ثم يتم تناوله بأمان، ومن ناحية أخرى وعكس ما تردده الإشاعات فإن العلماء ينصحون بإضافة معلقة صغيرة باردة من اللبن الحليب للشاي الساخن فتقلل حرارته، وبذلك تمنع خطورة الإصابة بالسرطان، وهنا نؤكد أن تناول القهوة أو الشاي باللبن علميا يحمي من الإصابة بالسرطان.