تحذير .. لا تمارس هذه العادة في الإستحمام

المستقلة /- يلجأ بعض الأشخاص إلى الاستحمام قبل النوم للتخلص من التعب بعد يوم طويل، ولكن يرى الأطباء أن هذه العادة تشكل خطورة على الصحة العامة، حسب ما ذكر موقع “brightside” الأمريكي، ومن أضرار الإستحمام قبل النوم:

– الإستحمام قبل النوم يصعِّب من النوم، لأنه يرفع درجة حرارة الجسم، ما يتسبب فى إرباك الجسد وعدم النوم بسهولة.

– أخذ حمام ساخن يسبب يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية وإرباك الجسد، فالأفضل استحم بماء فاتر قبل النوم بساعة.

– تسارع ضربات القلب لأن الماء الساخن يرفع ضغط الدم، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من المشاكل الصحية.

– زيادة الوزن، لأن الإستحمام بعد تناول الطعام يسبب بإرباك الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، لذلك من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة.

– مشاكل في الشعر لأن الاستحمام قبل النوم مباشرة، والنوم وشعرك مبلل، سيجعل غطاء الوسادة يمتص الرطوبة ويخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، ما يسبب مشاكل في فروة الرأس، مثل الحكة والتهيج وقشرة الرأس.

ينصح الخبراء بأخذ حمام فاتر قبل ساعة أو ساعتين من النوم، وكذلك الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام عند الشعور بالحاجة الشديدة إلى الاستحمام، حيث أجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ/الساخن لتحسين نوعية النوم، ووجدوا أن الوقت الأمثل للاستحمام كان قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين نومك، واستعرض الباحثون 5322 دراسة، وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية.

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