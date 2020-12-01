تحذير.. فئة تصاب بـ كورونا دون أعراض وتنقلها للآخرين

المستقلة /- إن ما يزيد من خطورة فيروس كورونا المستجد هو تسلله إلى أجساد بعض الأشخاص دون أن يترك أعراضا تدل على وجوده، وتكمن خطورة ذلك في عدم معرفة الشخص بأنه مصاب، وبالتالي يتعايش بشكل عادي مع الفيروس وينقله للمحيطين به، ولعل أكثر الفئات التي تلعب دور الوسيط للفيروس هم الأطفال.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من ثلث الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا يعانون من أعراض، ووجد الباحثون أن حوالي 36 في المائة من الأطفال لم يعانوا من الأعراض التقليدية لـ COVID-19 مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس.

في حين أن العلامات الأكثر شيوعًا بين الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض إيجابية كانت السعال وسيلان الأنف ، إلا أنها كانت شائعة أيضًا بين أولئك الذين كانت نتائج الاختبار سلبية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن الأعراض مثل الغثيان أو فقدان حاسة التذوق والشم كانت أكثر شيوعًا 7 مرات لدى الأطفال المصابين بالفيروس، ويقول الفريق البحثي من جامعة ألبرتا في كندا ، إن النتائج توفر المزيد من الأدلة على أن الفحوصات قد لا تكون ذات فائدة وأن الطريقة الوحيدة لاختبار مدى انتشار المرض هي من خلال اختبارات مسحة الأنف.

فيما قال الدكتور “فينلي مكاليستر” أستاذ الطب بجامعة ألبرتا ، إن القلق من منظور الصحة العامة؛ هو أنه ربما يكون هناك الكثير من أنواع COVID-19 المنتشر في المجتمع الذي لا يدركه الناس حتى الآن.

وأضاف “عندما نرى تقارير عن 1200 حالة جديدة يوميًا في مقاطعة ألبرتا، من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض ومن المحتمل أن ينشروه.”

وبالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Canadian Medical Association Journal ، نظر الفريق إلى ما يقرب من 2500 طفل تم اختبارهم بين أبريل وسبتمبر، وكان عمرهم جميعًا خمس سنوات على الأقل وتم اختبارهم بسبب تتبع المخالطين سواء كانت أعراضهم أم لا.

ومن بين الأطفال ، ثبتت إصابة 1،987 من الأطفال بـ COVID-19 وكانت نتيجة الـ 476 المتبقية سلبية، ومن بين الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس ، أفاد 714 منهم ، 35.9 في المائة ، بأنهم بدون أعراض.

وبالطبع الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالعديد من الفيروسات المختلفة ، لذا فإن الأعراض الخاصة بـ COVID هي في الواقع أشياء أكثر مثل فقدان التذوق والشم ، والصداع ، والحمى ، والغثيان والقيء ، وليس سيلان الأنف ، والسعال والتهاب الحلق ، وفقا لما قال “مكاليستر”.

وكان السعال أكثر الأعراض التي يعاني منها الأطفال ، حيث ظهر في 24.5٪ ممن ثبتت إصابتهم، وكان ثاني أكثر الأعراض شيوعًا هو سيلان الأنف والتهاب الحلق ، حيث أبلغ 19.6 في المائة و 15.7 في المائة على التوالي عن الأعراض.

ومع ذلك ، فقد كانت في الواقع أكثر شيوعًا بين أولئك الذين لديهم نتائج اختبار COVID-19 سلبية حيث أبلغ 25.5 بالمائة عن السعال و 22.1 بالمائة أبلغوا عن سيلان الأنف.

ونوه مكاليستر إلى أن: “التهاب الحلق وسيلان الأنف يعني أنك قد أصبت بنوع من عدوى الجهاز التنفسي العلوي”، لكن الحمى والصداع وفقدان حاسة التذوق والشم هي العوامل الكبيرة للإشارة إلى أن المرء قد يكون مصابًا بـ COVID-19 بدلًا من عدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي العلوي.

ومع ذلك ، فإن الأعراض بما في ذلك فقدان الذوق والشم والغثيان أو القيء والصداع كانت أكثر تنبؤًا بفيروس كورونا، كان الأطفال المصابون بفيروس كورونا أكثر عرضة للإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق والشم بسبع مرات مقارنة بالخرطوم الذي كانت نتيجة اختباره سلبية.

وكان الغثيان أو القيء أكثر احتمالا بثلاثة أضعاف لدى المصابين بفيروس كورونا وكان الصداع أكثر من الضعف لدى الأطفال المصابين بـ COVID-19.

واستطرد “مكاليستر” أنه إذا شعر أي شخص بالمرض ، فيجب عليه البقاء في المنزل ، وحتى أولئك الذين أصيبوا وهم بصحة جيدة؛ يجب أن يمارسوا تدابيرا مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء قناع.

وأضاف: “ يشعر بعض الأشخاص المصابين بـ COVID بأنهم على ما يرام ولا يدركون أنهم مصابون به ، لذا يتواصلون مع الأصدقاء وينشرون الفيروس عن غير قصد ، وأعتقد أن هذه هي المشكلة الكبرى.