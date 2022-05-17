تحذير دولي من اوضاع اللاجئين السوريين في العراق يواجهون مستويات مثيرة للقلق البالغ من انعدام الأمن الغذائي

المستقلة/- حذر بيان مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من ان اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات في العراق يواجهون مستويات مثيرة للقلق البالغ من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للإحصائيات جديدة صادرة عن المنظمتين الدوليتين .

وقال البيان مع الشحة الحادة في التمويل المتوفر حالياً لتقديم المعونة للأشخاص لكي يزاولوا حياتهم الطبيعية، يبدو بأن الظروف الصعبة التي تجابه العديد منهم في طريقها للتدهور أكثر مما سيدفع العديد منهم للغرق في المزيد من الديون والتي لا يملكون أي وسيلةَ لردها.

وأشار الى أن العراق يستضيف حالياً قرابة ال 260,000 لاجئ سوري، وتسكن الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان. حيث يبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95,745 شخص ويستلم حوالي 72,000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم.

وأضاف لا يزال حوالي 86 بالمئة من ساكني المخيمات من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضين لانعدام الأمن الغذائي بسبب تلاحق الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.

ونوه الى أن اثار جائحة كوفيد-19 على سوق العمل في عام 2020 وتخفيض قيمة الدينار العراقي، لا تزال أموراً يمكن الإحساس بها بينما يعد تصاعد الأسعار الذي سببته الحرب في أوكرانيا عاملاً مساهماً في استمرار تقليل قدرة الأشخاص على الحصول على الأغذية الأساسية.

وأكد البيان إن اعتماد العوائل على الوظائف غير النظامية وغير المستمرة لقاء أجورٍ نقدية في اقتصادٍ غير رسمي تعد سبباً رئيسياً ومساعداً على تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وتابع بينما تنضب فرص العمل، تضطر العوائل الهشة للجوء لاستراتيجيات التأقلم السلبية كشراء الطعام بالدين، وتقليل المصروفات المخصصة للأغذية الأساسية، والقيام ببيع ممتلكاتهم، وعمالة الأطفال، واجبار الأطفال على ترك التعليم والمدارس.

وشدد البيان على الحاجة ماسة وملحة للمزيد من التمويل من أجل الاستمرار بتقديم المعونة ل 72,000 لاجئ سوري يعاني من الهشاشة ويكنون المخيمات في العراق.

وبين إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة لمبلغ 10.1 مليون دولار أمريكي من أجل الاستمرار بتقديم المعونة الغذائية والنقدية الشهرية بصورة مستمرة. مؤكدا أن الحصول على هذا التمويل يعد أمراً بالغ الأهمية بالأخص مع وجود قرابة 86 بالمئة من ساكني المخيمات معرضون بشدة لانعدام الأمن الغذائي وفي حال عدم توفر التمويل المطلوب فإن عشرات الالاف من الأشخاص معرضون للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي بصورة شديدة.

وفي بيانٍ مشترك، قال علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق وجون نيكولا بيوز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:”هناك مؤشراتَ خطيرة تدل على الحاجة الملحة لدعم اللاجئين السوريين الذين يعانون بشدة جراء الصعوبات الاقتصادية الحالية في العراق. قام كلَ من برنامج الأغذية العالي ومفوضية اللاجئين بدعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وسنستمر بالقيام بذلك، إلا أن تصاعد أسعار الأغذية وانخفاض القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود يضعهم في مجابهة اخطار متفاقمة من انعدام الأمن الغذائي.”

واضافا “يود كلَ من برنامج الأغذية العالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن يتقدموا بالشكر والعرفان لكافة المانحين على دعمهم المستمر والثابت للعوائل الأكثر هشاشةً في العراق ويودان طلب المعونة من أجل المساعدة على ضمان عدم ترك أي انسان يشعر بالجوع في ظل هذه الظروف العصيبة.”