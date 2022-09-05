تحذير المتلاعبين بأسعار الخضار والفواكه في كربلاء من المحاسبة

تحذير المتلاعبين بأسعار الخضار والفواكه في كربلاء من المحاسبة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد نائب محافظ كربلاء علي الميالي، مساء الاثنين، إحالة المتلاعبين من تجار المحافظة بأسعار الخضار والفواكه للقانون خلال زيارة الاربعينية .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أطلعنا “على أسعار الخضار والفواكه المحلية في علوة المحافظة ، وحذرنا من ارتفاع الأسعار ، لاسيما بعد منع دخولها من ثلاثة منافذ حدودية مع العراق “.

وأوضح إن “تلك المنافذ الحدودية حاليا ، خصصت لدخول الزائرين الوافدين من خارج العراق لإحياء مراسيم زيارة الاربعينية “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية أوعزت ، الى مديرية المرور بمنع وقوف مركبات الحمل الخاصة بالمواكب على طريق (لبيك يا حسين) ، فضلا عن توجيه برفع الأنقاض والنفايات من قبل كوادر مديرية البلدية “.