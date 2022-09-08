تحذير اصحاب معامل الثلج في كربلاء من استغلال زيارة الاربعينية لرفع الأسعار

تحذير اصحاب معامل الثلج في كربلاء من استغلال زيارة الاربعينية لرفع الأسعار

المستقلة / علي النصر الله / .. حذر نائب محافظ كربلاء علي الميالي، مساء الخميس، أصحاب معامل بيع الثلج من استغلال زيارة الاربعينية وارتفاع الأسعار .

وقال الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “العديد من من أصحاب معامل الثلج أغلقوا معاملهم بحجج واهية المراد منها ارتفاع الاسعار “.

وأكد الميالي في “حال اصرار أصحاب المعامل الاستمرار بغلقها سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعامل المخالفة “.

ودعا نائب المحافظ أصحاب المعامل عدم التعامل بجشع وارتفاع الاسعار كون ، الوافدين هم ضيوف الامام الحسين عليه السلام ولا بد من تسخير كل الطاقات بخدمتهم “.