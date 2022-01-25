تحذيرات من مخاطر بيئية تلاحق هور الحويزة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حذرت مديرية بيئة ميسان من مخاطر بيئية تهدد التعدد الإحيائي في هور الحويزة شرق ميسان بسبب عودة انحسار التصريفات المائية المطلقة بإتجاه الأهوار فضلا عن عدم وجود تأثيرات كبيرة بنسب المياه جراء الموجة المطرية التي لم تسعف الأهوار التي تشهد شحة مياه نسبية.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنها شكلت لجنة لتقييم الوضع المائي في هور الحويزة وبركة أم نعاج لاستبيان واقع التنوع الإحيائي في تلك المسطحات المائية الطبيعية.

وأشارت الى أن التحسن النسبي في كمية الإطلاقات المائية في الفترة السابقة عاد للانخفاض مجددا سيما وأن مناطق واسعة من بركة أم نعاج والقريبة على السواتر الترابية هناك تشهد شحة مياه لغاية الآن.