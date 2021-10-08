تحذيرات من الكوارث الجيولوجية والأعاصير

المستقلة /- أصدرت السلطات الصينية، تحذيرا باللون الأزرق من احتمال حدوث إعصار في الجنوب، وتحذيرا باللون الأصفر للكوارث الجيولوجية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء من المناطق الشمالية والغربية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتحرك منخفض استوائي في المنطقة البحرية جنوب شرقي مقاطعة هاينان باتجاه الشمال الغربي ويتحول إلى إعصار اليوم الجمعة، وتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الشرقي لهاينان بين مساء الجمعة وصباح السبت.

وذكر المرصد إنه من مساء الجمعة، من المرجح أن تضرب العواصف الممطرة مناطق تشمل أجزاء من بحر الصين الجنوبي وجزيرة هاينان وساحل مقاطعة قوانغدونغ.

وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا باللون الأصفر من الكوارث الجيولوجية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من المناطق الشمالية والغربية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

وبسبب فيضان الخريف في المجرى الأوسط والسفلي للنهر الأصفر، ثاني أطول نهر في الصين، رفع مقر الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الاستجابة الطارئة للفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.