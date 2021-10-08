تحذيرات من الكوارث الجيولوجية والأعاصير

المستقلة /- أصدرت السلطات الصينية، تحذيرا باللون الأزرق من احتمال حدوث إعصار في الجنوب، وتحذيرا باللون الأصفر للكوارث الجيولوجية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء من المناطق الشمالية والغربية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتحرك منخفض استوائي في المنطقة البحرية جنوب شرقي مقاطعة هاينان باتجاه الشمال الغربي ويتحول إلى إعصار اليوم الجمعة، وتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الشرقي لهاينان بين مساء الجمعة وصباح السبت.

وذكر المرصد إنه من مساء الجمعة، من المرجح أن تضرب العواصف الممطرة مناطق تشمل أجزاء من بحر الصين الجنوبي وجزيرة هاينان وساحل مقاطعة قوانغدونغ.
وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا باللون الأصفر من الكوارث الجيولوجية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من المناطق الشمالية والغربية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

وبسبب فيضان الخريف في المجرى الأوسط والسفلي للنهر الأصفر، ثاني أطول نهر في الصين، رفع مقر الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الاستجابة الطارئة للفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة العالمية تفجر مفاجاة غير سارة عن لقاح كورونا

اخر الاخبار

تحذيرات من الكوارث الجيولوجية والأعاصير

اخر الاخبار

قرارات استبعاد بالجملة لمرشحين من قبل مفوضية الانتخابات

اخر الاخبار

عملية عسكرية في صلاح الدين لملاحقة داعش وتأمين الانتخابات

اخر الاخبار

العمليات المشتركة تعلن حقيقة “حظر التجوال” خلال الانتخابات

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة سهير البابلي

اخبار العراق

بدأ عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون

اخبار العراق

بدأ عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون

اخر الاخبار

المفوضية : اتمام جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين في التصويت الخاص

اخر الاخبار

عطل يصيب موقع نتفيلكس

اخبار مصر

أهالي قرية مصرية يعثرون على لقاحات كورونا وسط القمامة

اخبار العراق

بعثتان آثاريتان من المتحف البريطاني تصل الناصرية

اخر الاخبار

فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب

اخبار العراق

وزير العدل يترأس اجتماعاً للجنة الخاصة بتسوية ‏معاملات الاراضي الزراعية في كركوك ‏

اخبار العراق

 منظمة الفاو تدعم انتاج سيلاج الذرة الصفراء في كركوك

اخبار العراق

التعادل امام لبنان يثير غضب ونقمة الجمهور العراقي

اخبار العراق

منتخبنا يتعادل سلبياً مع نظيره اللبناني ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2022