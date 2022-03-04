تحدي أزمة المياه.. حراك دولي دؤوب لمنع عطش الشرق الأوسط

المستقلة/- عادل فاخر/..يسود القلق دول الشرق الأوسط، جراء تحديات موارد المياه الناجمة عن تداعيات ظاهرة التغير المناخي والنمو السكاني وإزدياد الهجرة وتغيرات أنماط إستخدام الأراضي، فهل تفلح الجهود في إيجاد حلول سريعة قبل تفاقم أزمة المياه في المنطقة؟

عقدت مبادرة “السلام الأزرق” مؤتمراً موسعاً في إكسبو دبي نهاية شباط/ فبراير الماضي، لإيجاد المقترحات والحلول اللازمة، برعاية مؤسسة الإعلام عبر التعاون والتحول (MICT)، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، بحضور دولي كبير وعلى مدى يومين، ناقش قضايا المياه، على أمل انعقاد المؤتمر الثاني للمياه في بغداد في الخامس من آذار/ مارس الحالي وبحضور دولي أيضا.

تحدٍ أكبر

يقول المدير الإقليمي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) أندريه هبر، إن “الوكالة تقوم بتنفيذ ودعم عدة مشاريع على صعيد البرنامج الإقليمي، وذلك في مجالات التعليم وبناء العمليات المرتبطة بالسلام والمياه، باعتبارها القضية الرئيسية ذات التحدي الأكبر”، مشيرا إلى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط هو تأمين المياه والسلام والاستقرار في المنطقة حتى الخمسين عاما المقبلة، لافتا إلى أهمية المؤتمر الذي سيعقد في بغداد تباعا”.

خطط ضرورية

يؤكد المستشار الإقليمي لقطاع المياه والتعاون في السفارة السويسرية المهندس مفلح العلاوين، أن العديد من دول المنطقة باتت تتأثر بالتغير المناخي، بسبب إرتفاع درجات الحرارة والفيضانات وغيرها، فضلا عن الإستخدام غير الفعال للمياه، مشددا على أن التغيرات المناخية لا تقف عند حد أي دولة دون الأخرى، والتي قد تنتج عنها تبعات اجتماعية، مثل هجرات السكان من منطقة لأخرى، وخاصة بين الأرياف والمدن الحضرية، لذلك لا بد أن تكون لديهم خطط واضحة متبعة.

ويترأس اللجنة الإستشارية لمبادرة السلام الأزرق سمو الامير الأردني الحسن بن طلال، والتي شكلت في عام 2010، والتي عملت على طرح نهج مبتكر لخبراء الموارد المائية من الدول المتشاطئة لغرض تشجيع التعاون في مجال المياه وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتعكس مبادرة السلام الأزرق الذي تديره الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) الالتزام تجاه دبلوماسية المياه والاستخدام المستدام للموارد المائية في العالم من أجل السلام والاستقرار والتنمية.

أهمية دبلوماسية المياه

وخلال مؤتمر صحفي عقدته المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) باتريشيا دانزي أوضحت، أن الوكالة تسعى لبناء أوسع لمبادرة السلام الأزرق، للوصول إلى دبلوماسية المياه بجانب المناقشات الأخرى.

وتقول دانزي، إن “دبلوماسية المياه هي الأمر الوحيد الفعال، ويمس حياة المجتمعات والناس، ومن ثم التحول لدمج المجتمع بأصحاب القرار”، مؤكدة “ضرورة إدارة المياه العابرة للحدود عبر إتباع الدبلوماسية”.

وأشارت إلى أن “قضية المياه العابرة للحدود ترتبط بالمياه السياسية وأهمية الاتفاق على آلية للحلول الواقعية”، مبينة أن “مبادرة السلام الأزرق لن تقتصر على دول بعينها، وهناك مساع لضم إيران بشكل دائم لطاولة الحوارات خلال الفترة المقبلة”.

مشاركة “جادة ” للعراق

ومثل العراق في المؤتمر مسؤولون وخبراء في قضايا المياه بينهم الدكتور لؤي علي حسين من قسم المياه الدولية في مركز وزارة الموارد المائية ومعاون مدير عام المركز الوطني لإدارة المياه في الوزارة، وخبيرة المياه الدكتورة مها عبد الحميد المتخصصة في تصاميم السدود والإستاذة في كلية دجلة الجامعة، والدكتورة ندى العابدي أستاذة الكيمياء بكلية العلوم جامعة بغداد، وعن إقليم كردستان النائب السابق محمد أمين.

وقال معاون مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية المهندس ليث عبد الستار الذي شارك في المؤتمر، أن “مؤتمر المياه الإقليمي (إكسبو) دبي، مفيد للعراق بشكل خاص من خلال تعزيز سبل التعاون الإقليمي كون العراق دولة مصب تحيطه دول منبع، وقد تضمن تبادل معلومات والخبرات بين دول الجوار والعالم”، موضحا ان “ذلك ايسهم في عملية تقليل آثار التغيرات المناخية وتأمين الجريان البيئي الذي يقلل من آثار الجفاف ومخاطر قلة واردات المياه في المستقبل ومخاطر التغيرات المناخية”.

من جهتها أكدت خبيرة المياه الدكتورة مها عبد الحميد، أن “الإجتماعات واللقاءات التي تضمنها المؤتمر كانت لها فائدة كبيرة لنا كعراقيين من خلال تعزيز العلاقات مع دول المنبع، وكانت مقترحات الحلول حاضرة، خاصة مع الاتفاق الذي أبرم مع الجانب التركي بإنشاء مركز بحثي مشترك لإدارة المياه في بغداد”، مشيرة إلى “أهمية مواصلة الحوار مع إيران التي قطعت عدد من الروافد التي تغذي بعض أنهر العراق، فضلا عن إستمرار المباحثات مع سوريا”.

محاور مؤتمر بغداد

وأكد وزير الموار المائية في العراق المهندس مهدي رشيد الحمداني، أن التغيرات المناخية والجفاف أصبحت حقيقة واقعة في العراق، وينبغي إيجاد حلول لها من خلال الإستفادة من تجارب البلدان الأخرى، مشددا على أهمية إنعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه من (5 إلى6 آذار الحالي).

وقال الحمداني، إن هناك اهتماما دوليا بالعراق من حيث التغيرات المناخية وهذه التحديات حقيقية مازال العراق يعاني منها، ولكن هناك تضافرا للجهود لتجاوز هذه المرحلة، مبينا أن التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة وعلى العراق ان يأخذها على محمل الجد، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد سيركز بشكل كبير على تحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العراق لغرض الإستفادة من التجارب التي ستطرح خلال المؤتمر، فضلا عن زيارة لسدة الهندية ونواعير حديثة اللتين أدرجتا على لائحة الترات العالمي مؤخرا.

ومن أهم المحاور التي سيتناولها مؤتمر بغداد بحسب الحمداني، إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، وإستدامة المياه السطحية والجوفية والحد من التلوث، والنظام الايكولوجي للاراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الأحيائي، وإعتماد سياسات مائية تحد من آثار التغييرات المناخية.

جدير بالذكر أن شهر المياه في الجناح السويسري، والذي يمتد من 26 شباط/فبراير إلى 31 آذار/مارس 2022، سيحصل الزوار على فرصة للتعرف على أهمية المياه على المستوى العالمي وبشكل مباشر بطرق وأشكال مختلفة، وذلك خلال رحلتهم السويسرية في إكسبو 2020.