تحديد سعر أمبير المولدات الأهلية في ميسان

 7 آلاف دينار بواقع تشغيل 7 ساعات يومياً

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت لجنة متابعة عمل المولدات الأهلية في ميسان عن تحديد سعر الأمبير الواحد المجهز للمواطنين من خلال المولدات الأهلية بمبلغ 7 آلاف دينار للأمبير الواحد بواقع تشغيل 7 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 11 صباحا ولغاية الخامسة من صباح اليوم التالي.

وقال رئيس اللجنة الفرعية رائد شامل لـ(المستقلة) وفقا لقرار مجلس المحافظة المنحل تم تنظيم عمل المولدات وتجهيزهم بمادة الكاز بواقع 20 لتر كاز للكي في الواحد بدلا من التجهيز السابق الذي كان بواقع 10 لتر للكي في الواحد وحسب الطاقة التشغيلية للمولدات الأهلية.

وأضاف أن اللجنة ألزمت أصحاب المولدات بالتشغيل وفق الساعات المذكورة وخلافه يتحمل المخالف غرامات مالية قد تصل لمليون دينار عراقي.

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