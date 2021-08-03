تحديد أسباب استهداف “أبراج الكهرباء” في العراق

المستقلة /-حددت عضو لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري، ثلاثة أسباب وراء ما أسمتها حرب الكهرباء في العراق.

وقالت البجاري، إن استهداف أبراج الكهرباء بلغ مستويات خطيرة في الأشهر الأخيرة من ناحية معدلاتها والتي شملت محافظات عدة خاصة مع تكرارها بشكل لافت في الآونة الأخيرة لتثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأضافت، أن 3 أسباب رئيسة تقف وراء استهداف أبراج الكهرباء في العراق منها أنها تأتي بدوافع إرهابية للإضرار بالاقتصاد من قبل الجماعات المتطرفة ويعتبر أي عملية تخريب للمنشآت الحيوية هو عملية إرهابية.

وأوضحت أن هناك تقصير أمني كبير خاصة بوجود مديرية مختصة في حماية الأبراج ما يدل على وجود خلل واضح في أداء المهام لأن مستوى الاعتداءات متكرر ومتقارب من الناحية الزمنية.

وأشارت إلى وجود تواطئ من قبل فاسدين في إدامة زخم عمليات الاستهداف لأن كل اعتداء يعني إنفاق أموال طائلة للإعمار، لافتا إلى أن ما يحدث الآن بكل تفاصيله يحمل مؤشرات على وجودة ضعف في إدارة ملف الكهرباء تحمل مسؤوليته الوزارة والجهات الأمنية في نفس الوقت.

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