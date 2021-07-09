تحديث 70 بالمائة من بطاقات الناخبين في كربلاء

تحديث 70 بالمائة من بطاقات الناخبين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محافظة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن تحديث 70 بالمائة من البطاقات البايومترية للناخبين البالغ عددهم ( 784886 ) ناخب .

وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن ” عدد مراكز التسجيل في المحافظة هو ( 34 ) مركزا ، وعدد الناخبين (784886) “.

وأضاف بلغ “عدد المحدثين ( 546133 ) ونسبة وصلت الى 70 بالمائة ، فيما بلغت نسبة البطاقات البايومترية المطبوعة ( 465363 ) وبنسبة توزيع 89 بالمائة “.