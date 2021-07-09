تحديث 70 بالمائة من بطاقات الناخبين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محافظة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن تحديث 70 بالمائة من البطاقات البايومترية للناخبين البالغ عددهم ( 784886 ) ناخب .

وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن ” عدد مراكز التسجيل في المحافظة  هو ( 34  ) مركزا  ، وعدد الناخبين (784886) “.

وأضاف  بلغ “عدد المحدثين ( 546133 ) ونسبة وصلت الى 70 بالمائة ، فيما بلغت نسبة البطاقات البايومترية المطبوعة ( 465363 ) وبنسبة توزيع 89 بالمائة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مرتزقة كولومبيين وأميركيين نفذوا عملية اغتيال رئيس هايتي

اخر الاخبار

بعد الانسحاب الامريكي..طالبان تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية

اخبار العراق

بسبب 25 الف دينار..  مقتل متسول في العمارة

اخر الاخبار

مصر تنظم أول جنازة عسكرية في تاريخها لسيدة

اخبار العراق

تحديث 70 بالمائة من بطاقات الناخبين في كربلاء

اخر الاخبار

إستطلاعات الرأي التلفزيونية..أكذوبة !!

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الى إعادة النظر في ترشيح السفراء الجدد

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الى إعادة النظر في ترشيح السفراء الجدد

اخبار مصر

مصر.. السيسي يقوم بجولة تفقدية بدراجة وسط المواطنين في مدينة العلمين  “صور”

ثقافة وفنون

تطور جديد فى قضية الفنانة سارة التونسي مع “العدل جروب”

اخر الاخبار

الرئيس الفلسطينى  يعزى السيسى فى وفاة السيدة جيهان السادات

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة بكاء محمد عبده على مسرح جدة وسط تفاعل الجمهور

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن إعادة المواطن من الخارج لتلقي العلاج

اخر الاخبار

مصر.. القبض على فتاة جديدة على غرار حنين حسام ومودة الأدهم

اخر الاخبار

لبنان.. خروج جميع معامل مؤسسة الكهرباء من الخدمة

اخر الاخبار

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى أنور السادات بعد صراع مع المرضى

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي: مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن بمثابة إهدار للوقت