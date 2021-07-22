تحت شعار نرقص من أجل التغيير .. إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر

تحت شعار نرقص من أجل التغيير .. إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر

المستقلة/-أعلنت “جمعية تيرو للفنون” و”مسرح إسطنبولي”، عن إقامة الدورة الثانية من ” مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر ” تحت شعار “نرقص من أجل التغيير”، في المسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة صور ، في الفترة الممتدة من 24 ولغاية 26 يوليو /تموز ، بالعروض المباشرة للجمهور بمعدل 30 بالمئة من عدد المقاعد ، وافتراضياً من خلال البث الحي والمباشر على منصة “زووم” للعروض من خارج لبنان وذلك بسبب جائحة “كوفيد 19”.

وتشارك في المهرجان عروضاً عبر الاون لاين من 20 دولة هي تايوان واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليونان وبولندا والسنغال والهند وهولندا وفلسطين وأرمينيا والأردن وكندا والمغرب وبلجيكا.

وتشارك بالعروض المباشرة من لبنان فرقة مدرسة مايا للفنون وفرقة الكوفية للتراث الفلسطيني وإنجي إسطنبولي، ويكرم المهرجان الراقص الراحل حسام عبد الحميد توفيق من مصر ونورا بكرا من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية .

وأكد مؤسس “المسرح الوطني اللبناني المجاني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي على ” أهمية إقامة المهرجان في ظل كل الظروف التي يشهدها لبنان على جميع الأصعدة حفاظاُ على استمرار الحركة المسرحية والفنية وعلينا أن نبقى محكمون بالأمل ومتمسكون بالحب من أجل الفرح للناس ، وهذه المرحلة تحتاج الى التضامن والتلاقي والمقاومة الثقافية من أجل أن نساهم بالثورة الفكرية التي يقودها الشباب في لبنان من أجل التغيير وهذا هو شعار المهرجان ” .

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعين إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان .