تحت شعار (لقح وأحمي نفسك).. صحفيو ميسان يطلقون حملة توعية

المستقلة/-علي قاسم الكعيي/.. اطلق فرع نقابة الصحفيين فرع ميسان حملة توعوية تثقفية حول اهمية اخذ اللقاح تحت عنوان #لقح_وأحمي_نفسك ضد فايروس كورونا المتجدد ١٩ .

وقال نقيب صحفيو ميسان سمير السعد أن فرع النقابة اطلق الحملة بمشاركة اعضاء النقابة في المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.مشيرا الى انها جاءت بعد ارتفاع نسبة الوفيات والاصابات فضلا عن دخول البلد في الموجة الثالثة من الوباء .

وأشار الى وجود عزوف واضح من المواطنين تجاه اخذ اللقاحات، مبينا الصحفيين يسعون الى دعم الجهات الصحية في المحافظة بغية نشر التوعية باهمية اللقاح والالتزام بالقواعد الصحية للحفاظ على ارواح المواطنين المتجاهلين لخطورة الموقف الوبائي الحالي .

ودعا السعد جميع المواطنين الى أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا ومنها اللقاح .