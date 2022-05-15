تحت شعار لا بديل عن الفوز .. مانشستر سيتي فى مواجهة صعبة أمام وست هام يونايتد

المستقلة /- تشهد الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي مواجهات حاسمة اليوم، الأحد، على رأسها عندما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على وست هام يونايتد، فى عصرا باستاد لندن الأولمبي.

ويخوض مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز بهدف طرق أبواب حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فى ظل المنافسة الشرسة مع ليفربول على حسم البطولة هذا الموسم، حيث يحتل السيتي الصدارة برصيد 89 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الريدز صاحب المركز الثاني، ويتبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بآخر 5 مباريات فى بطولة البريميرليج وبنتائج كبيرة، آخرها أمام وولفرهامبتون فى المباراة التي حسمها السيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى السيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد ضياع حلمه بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 6-5 بمجموع المباراتين.

ويواجه مانشستر سيتي متصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي ماراثون عنيف مع ليفربول على اللقب في الموسم الحالي، حيث إنه لازال لكل فريق مباراتان في جدول المسابقة.

ويلتقي مانشستر سيتي مع وست هام اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ37 ويواجه أستون فيلا يوم 22 من شهر مايو الجاري،بينما يواجه ليفربول ساوثهامبتون يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري وتليها مواجهة وولفز يوم الأحد الموافق 22 من مايو الجاري أيضا.

ومن جانبه، قلل بيب جوارديولا من نغمة أن فريقه اقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي، مؤكدا أنه لا يزال أمامه مباراتان، وعليه أن يحقق الفوز خلالهما حتى يضمن تحقيق 6 نقاط والفوز بالمسابقة.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام: “مباراتان متبقيتان، كل ثلاث نقاط نفوز بها مهمة للغاية، ما زلنا بحاجة إلى ست نقاط للفوز باللقب، علينا أن نحصد الثلاث نقاط ثم بعد ذلك محاولة تحقيق النقاط الأخيرة على ملعبنا، علينا فقط أن نركز على أنفسنا”.

وأضاف: “فريق في القمة، وفريق صعب، لكننا نعلم مدى أهمية الحصول على ثلاث نقاط، خطوة رائعة لمحاولة إنهاء المهمة في ملعبنا مع جماهيرنا”.

وحول مواجهة وست هام: “قدموا موسمان استثنائيان، هذا الموسم في الدوري الأوروبي، لم يحالفهم الحظ في مباراة الإياب ضد فرانكفورت مع وجود 10 لاعبين في مباراة الإياب، موسم رائع، أقوياء جدًا في جميع المراكز، الركلات الثابتة، الجودة في المقدمة”.

وتابع:”أود أن أقول إننا سنبلي بلاءً حسنًا في السنوات المقبلة، لكنني لا أعرف، تتغير الأمور في كرة القدم بسرعة كبيرة “.

وواصل: “نحتاج إلى أربع نقاط، أو نحتاج إلى ست نقاط لنكون أبطال الدوري، أعتقد أن الجميع يعلم، الفوز على وست هام، يعني بأن العمل غالباً قد تم”.

وأتم: “يحدث هذا لأن الفريق يبدأ بشكل جيد، لكني لا أعرف السبب، ذلك لأنهم بدأوا في التركيز، فريقنا بالطريقة التي نلعب بها، من المهم جدًا أن نتمكن من إدارة وتيرة المباراة والإيقاع”.

على الجانب الآخر، يسعى وست هام لتحقيق الفوز بهدف حجز مقعد في بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف.