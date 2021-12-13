تحالف عزم يقدم 3 مرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان القادم

المستقلة /- أوضح عضو تحالف عزم عبد الوهاب البيلاوي، ابرز المرشحين من تحالفه لرئاسة مجلس النواب المقبل، لافتا الى ان التوافقية خير خيار لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال البيلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “عزم لديه كل من خالد العبيدي وثابت العباسي ومحمود المشهداني كشخصيات مرشحة لمجلس النواب بدورته الجديدة، ومن المرجح ان يكون هناك توافق حول احدى الشخصيات في الأيام المقبلة”.

وأضاف ان “هناك شخصيات أخرى من المؤمل انضمامها خلال الأيام المقبلة الى تحالف عزم، فضلا عن ان الحوارات مستمرة مع الكتل الأخرى، خصوصا الاطار التنسيقي والتحالف الكردستاني”.

واوضح البيلاوي، ان “التوافقية تعد المبدأ الذي يتم العمل وفقه حاليا من اجل التحالف مع الكتل الأخرى الشيعية والكردية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.