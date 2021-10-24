تحالف عزم يؤكد.. منصب رئيس البرلمان سيكون من نصيب احد مرشحينا

المستقلة/- أكد تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر،  إصراره على اختيار أحد شخصياته لتولي منصب رئيس البرلمان القادم، فيما لفت إلى أنه سيقدم عدة مرشحين لهذا المنصب بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وقال القيادي في التحالف والفائز بالانتخابات، محمد عبد ربه، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “تحالف عزم يطمح بالحصول على منصب رئيس مجلس النواب، َوسنقدم شخصيات عدة لتولي المنصب بعد عقد الجلسة الأولى للمجلس”.

وأضاف عبد ربه، أن “منصب رئيس البرلمان للمكون السني ويحق لأي نائب الترشيح على هذا المنصب”، مشيراً إلى أن “تحالف عزم لم يحدد أي شخصية لتولي منصب رئيس البرلمان”.

وتابع عبد ربه، أن “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، سيتم الاتفاق على اختيار شخصية محددة لتولي هذا المنصب”.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

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