تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

المستقلة /-اكد المتحدث باسم تحالف عزم محمد نوري عبد ربه، ان التحالف مع الأطراف الأخرى غير موجود في الوقت الراهن، لافتا الى ان الإعلان عن التفاهمات والتحالفات مع الكتل الأخرى سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال عبد ربه في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “اللقاءات والاجتماعات متواصلة مع الأطراف السياسية الأخرى، ولايتعلق الامر بتشكيل الحكومة وانما كيفية انهاء الازمة السياسية الراهنة خصوصا مايتعلق بالاطار التنسيقي والتيار الصدري”.

وأضاف: “لايمكن الدخول والتفاهم في الوقت الراهن مع طرف دون اخر، الا بعد حسم الأمور داخل البيت الشيعي، ومن ثم المصادقة على الأسماء الفائزة بالانتخابات والدعوة للجلسة الأولى للبرلمان الجديد”.

وبين ان “هناك نقاشات ولقاءات مع الأطراف السياسية من اجل انهاء ملف الانتخابات والتصعيد الحاصل إزاء هذا الموضوع وعودة المتظاهرين الى منازلهم، حيث لايمكن التفاهم حول التحالفات السياسية او مناقشة ملف تشكيل الحكومة والمرشحين لها الا بعد حسم الملفات المذكورة”.