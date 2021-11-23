تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

المستقلة /-اكد المتحدث باسم تحالف عزم محمد نوري عبد ربه، ان التحالف مع الأطراف الأخرى غير موجود في الوقت الراهن، لافتا الى ان الإعلان عن التفاهمات والتحالفات مع الكتل الأخرى سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال عبد ربه في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “اللقاءات والاجتماعات متواصلة مع الأطراف السياسية الأخرى، ولايتعلق الامر بتشكيل الحكومة وانما كيفية انهاء الازمة السياسية الراهنة خصوصا مايتعلق بالاطار التنسيقي والتيار الصدري”.

وأضاف: “لايمكن الدخول والتفاهم في الوقت الراهن مع طرف دون اخر، الا بعد حسم الأمور داخل البيت الشيعي، ومن ثم المصادقة على الأسماء الفائزة بالانتخابات والدعوة للجلسة الأولى للبرلمان الجديد”.

وبين ان “هناك نقاشات ولقاءات مع الأطراف السياسية من اجل انهاء ملف الانتخابات والتصعيد الحاصل إزاء هذا الموضوع وعودة المتظاهرين الى منازلهم، حيث لايمكن التفاهم حول التحالفات السياسية او مناقشة ملف تشكيل الحكومة والمرشحين لها الا بعد حسم الملفات المذكورة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بلاسخارت ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع الجارية في العراق

اخر الاخبار

خبراء : تناول السيلينيوم مع فيتامين E يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات

اخبار العراق

تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

اخر الاخبار

الجماهير العربية تترقب انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم

اخر الاخبار

البيت الأبيض ينفي وجود تحضيرات لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

اخر الاخبار

دور الفن و الادب في قبول الاخر

اخر الاخبار

وزارة النفط العراقية تحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

اخر الاخبار

وزارة النفط العراقية تحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار الأجواء في عموم البلاد مع انتهاء الحالة الجوية الممطرة

اخر الاخبار

طبيب نفسي يحدد 5 فئات من المواد الغذائية التي تشكل خطورة على الدماغ

اخر الاخبار

مجلة : يمكن استخدام الضوء في تخزين ومعالجة البيانات في الكمبيوترات الكمومية

اخبار العراق

الاتحاد الاسيوي يصدر لائحة بالأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2022

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب الضغط الامريكي لاطلاق احتياطيات الخام

اخر الاخبار

امريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر الى 3 دول بينها العراق

اخر الاخبار

دراسة تكشف خطرا متزايدا لـ”كوفيد-19″ على ولادة طفل ميت

اخر الاخبار

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمدربه السابق سولشار

اخبار العراق

صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي