تحالف سائرون يدعو الحكومة إلى تعزيز قبضتها على جميع المنافذ الحدودية

المستقلة / -دعا رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري، الحكومة الاتحادية إلى تعزيز قبضتها على جميع المنافذ الحدودية، ووضبط الحركة فيها عبر ربطها بمنظومة إلكترونية متطورة

وقال المعموري في بيان تلقت المستقلة نسخة منه (6 كانون الاول 2020)، إن “من أبرز الملفات التي تعاني منها البلاد منذ 2003 ولحد الآن هو عدم السيطرة على المنافذ الحدودية بصورة محكمة”، مشيراً إلى انها “أصبحت بوابة لدخول بضائع بشهادة منشأ غير مطابق للمواصفات لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها والتلاعب بالكميات والنوعيات الرديئة التي تدخل البلاد”.

وأضاف أن “العراق يملك (22) منفذاً برياً وبحرياً تدخل عن طريقها بضائع تقدر بمليارات الدولارات سنوياً وهو ما يسبب نزيفاً دائماً بالعملة الصعبة ويجعلنا نتصدر دول العالم بالاستيراد”، مؤكدا أن “ضعف الرقابة وشبهات تواطؤ مسؤولي المنافذ قد ألحق بالاقتصاد الوطني أضراراً بالغة”.

وأوضح المعموري أن “على من يريد تقوية الدولة والنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السوق المحلية محاسبة المقصرين والذين تحوم حولهم شبهات الفساد دون مجاملة أو محاباة”، مبيناً أن “من أهم خطوات بناء الدولة هو تأمين الحدود وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص بالدرجة الأولى”.

وأكد النائب على “ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بتعزيز قبضتها على جميع المنافذ الحدودية من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها وضبط الحركة فيها عبر ربطها بمنظومة إلكترونية متطورة”، مشيراً إلى ان “هذا يمثل البداية الحقيقية لتنمية الزراعة وتحريك عجلة الصناعة المتوقفة منذ عقدين”.