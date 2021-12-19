تحالف “تصميم” ينفي انضمامه الى الكتلة الصدرية

المستقلة /- نفى تحالف “تصميم” يوم الأحد الأنباء المتداولة بانضمامه إلى الكتلة الصدرية على خلفية زيارة محافظ البصرة أسعد العيداني الهيئة السياسية للتيار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وقال رئيس التحالف عامر الفائز في بيان اليوم، “لقد أنتشر في العديد من وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده إنضمام تحالف تصميم الى الكتلة الصدرية فأقول بصفتي رئيس للتحالف بالوقت الذي نتمتع بعلاقات طيبة مع الكتلة الصدرية أسوة بباقي الكتل ومنها الإطار التنسيقي فأننا لم ننضم الى الكتلة الصدرية كما تم نشره”.

وأوضح أن “زيارة القيادي في تحالف تصميم أسعد العيداني الى الهيئة السياسية للكتلة الصدرية هي زيارة بروتوكولية وجزء من تحركات تحالفنا على جميع الكتل فقبلها التقينا بقيادات الإطار التنسيقي، وفي جميع اللقاءات بينا وثبتنا موقف تحالف تصميم وهو مع الأغلبية الشيعية”، مشددا أنه “لن نذهب مع أي طرف على حساب إضعاف الموقف الشيعي”.

وكان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور “أحمد المطيري” قد استقبل يوم السبت محافظ البصرة “أسعد العيداني” في مقر الهيئة السياسية بالعاصمة بغداد.

ونقل بيان صادر عن الهيئة عن العيداني بأنه يصطف مع خيار الصدر في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية الوطنية.

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