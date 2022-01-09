تحالف “تصميم” برئاسة اسعد العيداني يعلن انه كتلة مستقلة بذاتها

المستقلة/- أعلن تحالف “تصميم” برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الاحد، دخوله الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الخامسة ككتلة مستقلة بذاتها.

وقال رئيس كتلة تحالف تصميم النائب عامر الفايز، في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب تابعته المستقلة، “نود إعلامكم بأن تحالف تصميم الحاصل على 5 مقاعد انسحب من (كتلة اصلاح الوطن) او الكتلة البديلة (كتلة إنقاذ الوطن) ونؤكد سحب توقيعنا من الكتلتين ودخولنا الى الجلسة الاولى ككتلة مستقلة بذاتها”.