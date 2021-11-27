تحالف النصر ينفي لقاء العبادي مع السيستاني وترؤسه وفد للامم المتحدة

المستقلة/- نفى تحالف النصر التصريحات التي أشارت الى تحرك زعيمه حيدر العبادي للقاء المرجع الديني الاعلى وترؤسه وفدا الى الامم المتحدة .

وذكر الائتلاف في بيان : ” ان ما يتم تداوله من أخبار تخص تحركات حيدر العبادي سواء المتصلة بطلب لقاء المرجع الأعلى أم بخبر ترؤس وفد لزيارة الأمم المتحدة، هي أخبار غير صحيحة بالمطلق”، مشيرا الى انّ التغطية لتحركات ومساع ومواقف العبادي كافة تنشر من خلال مواقعه الاعلامية الرسمية.

واكد “ائتلاف النصر” أنّ جهد ر العبادي كان وسيبقى منصباً على وحدة الصف الوطني وتلافي الأزمات المهددة لاستقرار الوطن.