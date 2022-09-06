تحالف الفتح : يجب عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء

المستقلة /- علق تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، الثلاثاء، بشأن جلسة الحوار الثانية التي عقدت أمس برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “المستقلة، إن “حضور التيار الصدري جلسة الحوار كان سيدعم الخروج بنتائج إيجابية، فبدون لغة الحوار لن نستطيع الوصول إلى حل للأزمة”، منبهاً أن “الحوار دون وجود التيار الصدري لن يجدي نفعاً كونه طرفاً مؤثراً”.

وبين أن “جولات الحوارات السياسية يمكن أن تبدأ بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين”، عاداً أن”مطالب الكتل ستبقى في دائرة مفرغة لا يحسمها إلا عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء”.

وأكد “تمسك الإطــار التنسيقي بمرشحه محمد شياع السوداني”، مشيراً إلى “إمكانية تغييره في حال كان هناك حوار مع التيار الصدري”.