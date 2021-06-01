تحالف الفتح يتهم الكاظمي بمنع حضور الوزراء الى البرلمان

المستقلة /- اكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وبعض الجهات تدعم خيار عدم حضور الوزراء الى البرلمان، لافتة الى ان هناك تأكيدات نيابية على عدم تعاون الوزراء مع السلطة التشريعية.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “هناك جهات داعمة وخصوصا رئيس الوزراء يقف الى جانب وزير المالية، من اجل عدم استجواب وزير المالية وحضوره الى مجلس النواب”.

واضاف ان “الكثير من اعضاء البرلمان اكدوا ان معظم الوزراء ليس لديهم اي تعاون مع السلطة التشريعية من اجل اخذ دورهم الرقابي”.

وبينت الحامدي، ان “كتب الاستجواب والاستضافة التي تصل الى الوزراء يتم تجاهلها، حيث لايلتزم بها الوزراء بالحضور الى الجهات الرقابية واللجان النيابية داخل المجلس ومن ضمنهم وزير النفط، حيث تم مطالبة هذا الوزير خلال جلسة يوم السبت الماضي بالحضور الى لجنة النزاهة البرلمانية”.

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