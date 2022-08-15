تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي، ان مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالعملية السياسية، لافتا الى ان الحكومة وبسبب تغييب البرلمان فأنها تتصرف من دون وجود أي رقيب على اعمالها.

وقال الجمالي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة وخلال الوقت الراهن لاتوجد عليها رقابة من أي جهة كانت، حيث تعاقدات الحكومة وصرفها للاموال تخضع لرقابة وسلطة البرلمان، وهذه السلطة مغيبة من قبل طرف سياسي لايؤمن بالعملية السياسية”.

وأضاف ان “الظرف القهري الحالي جعل من البرلمان مغيبا بعد اقتحام مبناه والسيطرة عليه والمطالبة بحل مجلس النواب، الامر الذي أتاح للحكومة حرية التصرف بالمقدرات”.

وأشار الجمالي الى ان “القوى السياسية مطالبة بالوقوف ضد الممارسات الحالية من اجل إعادة سلطة البرلمان ورقابته وممارسة اعماله لمعرفة تحركات الحكومة وكيفية صرفها للاموال والتعاقدات التي عملت عليها”.

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